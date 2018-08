publié le 07/08/2018 à 18:44

La famille de Tiphaine Véron en appelle à l'aide du chef de l'État. La touriste française de 36 ans est portée disparue depuis le 29 juillet dernier dans le nord-est du Japon. Après que ses deux frères et sa sœur se sont rendus sur place et aient alerté les médias, la mère de la jeune femme a décidé d'écrire une lettre à Emmanuel Macron.



Une missive publiée par la sœur de Tiphaine Véron sur Twitter. "M. le Président, avez-vous reçu notre lettre ? Nous avons besoin de votre aide. L’enquête piétine !", a écrit mardi la jeune femme pour accompagner la lettre. Dans ce document, la mère de la disparue estime que "malgré la bonne volonté et les efforts de la police, tous les moyens ne sont pas mis en oeuvre" pour la retrouver.

Elle évoque notamment "l'absence d'interrogations de témoins, de dragage de la rivière, de recherche dans la forêt avec des chiens ou de géolocalisation de son téléphone portable". Une situation d'autant plus inquiétante selon cette mère car sa fille "est épileptique et a pu être sujette à un malaise". "Ce n'est jamais anodin qu'on n'ait pas de nouvelles. Les fois où on n'en a pas eues, c'est qu'elle était dans le coma", expliquait Sybille mardi au micro de RTL.

Pour déployer "les moyens adéquats" de recherche

La jeune femme a été vue pour la dernière fois à la sortie de son hôtel à Nikko, au nord de Tokyo, alors qu'elle partait pour une excursion en forêt. La plupart de ses affaires ainsi que son passeport étant restées dans sa chambre, le gérant de l'hôtel a donné l'alerte.



Dans la lettre adressée au chef de l'État, la mère de la jeune femme précise qu'une rencontre entre l'ambassadeur de France au Japon et le gouverneur de la préfecture de Tochigi, où se trouve Nikko, est prévue ce mardi. Un entretien qui, elle l'espère, permettra de "peser sur cette recherche" et déployer "les moyens adéquats" pour retrouver sa fille.