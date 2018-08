publié le 08/08/2018 à 07:38

L'angoisse dure depuis dix jours pour la famille Véron. Tiphaine était au Japon lorsqu'elle a disparu le 29 juillet dernier dans le nord-est du pays. Si ses frères et sa sœur se sont rendus sur place pour être au plus près des enquêteurs, pendant ce temps-là, la mère de famille a décidé d'écrire une lettre à Emmanuel Macron pour réclamer l'aide de l'Élysée.



Si la famille n'a "pas eu de réponse" à l'heure actuelle, l'ambassadeur français au Japon reste en contact avec les autorités françaises. "On nous a assuré que c'était un dossier prioritaire et l'ambassadeur nous a confirmé qu'il était en contact avec l'Élysée. On espère que cette piste va donner quelque chose", détaille Sibylle, contactée par RTL.

Une disparition qui inquiète particulièrement cette famille alors que Tiphaine, 36 ans, est épileptique. "Elle peut avoir des crises de différents types. Des crises convulsives avec des pertes de conscience qu'elle fait beaucoup plus rarement mais aussi des crises partielles où elle peut-être désorientée, elle peut avoir un état altéré", explique-t-elle.

La jeune femme a été vue pour la dernière fois à la sortie de son hôtel à Nikko, au nord de Tokyo, alors qu'elle partait pour une excursion en forêt. La plupart de ses affaires ainsi que son passeport étant restées dans sa chambre, le gérant de l'hôtel a donné l'alerte.



Plus d'informations à venir sur RTL.fr