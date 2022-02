Français tué au Bénin : ce que l'on sait

Il était âgé de 50 ans. Un Français est mort au Bénin dans une "attaque terroriste perpétrée dans le parc W, situé dans le nord du Bénin", a annoncé ce jeudi 10 février le parquet national antiterroriste à Paris. Une enquête pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" a été ouverte.

Quelques jours plus tôt, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, une attaque avait tué cinq gardes forestiers et un soldat dans une embuscade. Plusieurs bombes artisanales avaient été placées dans le parc W, un espace naturel qui s'étend sur trois pays : le Bénin, le Niger et le Burkina Faso.

Si le Bénin était réputé jusqu'ici pour être épargné dans les attaques terroristes, il se situe dans une région de forte activité pour les groupes jihadistes. Ceux-ci se réclament d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. Ces derniers traverseraient régulièrement les régions béninoises, selon un rapport néerlandais. Pour l'heure, les attaques n'ont été revendiquées par aucun groupe terroriste.

Les policiers de la DGSI en charge de l'enquête

Selon les informations communiqués par le gouvernement du Bénin, la victime française était un instructeur des gardes forestiers de l'ONG African Parks, chargée de surveiller une partie béninoise du parc W.

En France, une enquête est ouverte dès lors que l'un de ses ressortissants est tué dans une attaque terroriste. "Les investigations ont été confiées à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure", a précisé le parquet national antiterroriste ce jeudi 10 février.