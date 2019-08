publié le 08/08/2019 à 18:10

Cinq Français ont été interpellés mercredi 7 août, accusés d'avoir violé collectivement une Norvégienne de 20 ans dans la station balnéaire de Benidorm, en Espagne. La jeune femme a déclaré aux enquêteurs avoir rejoint les jeunes Français avec une amie, puis être restée seule avec eux avant d'être violée.

Selon les médias espagnols, son amie, également norvégienne et âgée de 20 ans, a elle aussi déclaré avoir été victime de violences sexuelles de leur part. Selon son récit, dans l'appartement des Français, elle se serait trouvée dans une pièce séparée de son amie et aurait subi des attouchements sexuels sans consentement de la part de plusieurs des garçons, âgés de 18 et 19 ans.

La jeune femme affirme avoir finalement réussi à s'échapper de l'appartement, avant d'aller, avec son amie, à un centre de santé déclarer les faits.

Les cinq Français sont arrivés au tribunal ce jeudi 8 août pour que le juge recueille leurs témoignages. Ils nient les faits et sont assistés d'un avocat du consulat de France.