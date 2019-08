publié le 07/08/2019 à 15:04

Un homme de 82 ans a été interpellé, le 25 juillet, par la police perpignanaise. Comme le révèle L'Indépendant, le retraité est soupçonné d'avoir eu un rapport sexuel non consenti avec sa voisine, de 7 ans son aîné. Cette dernière, souffrant d'Alzheimer aurait été abusée du fait de sa fragilité.

C'est l'aide de vie à domicile de la femme qui aurait surpris la scène et alerté la famille de la victime. Les proches de la victime auraient aussitôt contacté les services de police et déposé une plainte dans la foulée.

Arrêté et placé en garde à vue, le prévenu aurait admis que sa relation avec sa voisine durait depuis déjà plusieurs mois, rejetant toutefois les accusations de violences. Après son audition, il a été placé devant le juge d'instruction et mis en examen pour "viol aggravé sur personne vulnérable", comme le confirme le procureur de la République Jean-Jacques Fagni.



L'homme a finalement été libéré et gardé sous contrôle judiciaire. Il a désormais l'interdiction formelle de s'approcher de la victime.