publié le 08/08/2019 à 14:15

Cinq Français, âgés entre 18 et 19 ans, ont été interpellés alors qu'ils étaient sur le point de rentrer de vacances. Ils sont soupçonnés par la justice espagnole de viol collectif sur une Norvégienne de 20 ans.

Les jeunes hommes s'apprêtaient à rentrer en France lorsque la Guardia Civil est venue les arrêter à l'aube dans leur appartement, à Benidorm, qu'ils avaient loué pour leurs vacances. Ces cinq amis ont rencontré les deux jeunes norvégiennes sur les réseaux sociaux, peut-être sur Instagram selon le site Jornada.

Les deux femmes avaient accepté de venir passer la soirée chez eux. L'une d'elles serait ensuite partie, et à partir de là, les versions divergent. Dans la nuit, la deuxième jeune femme de 20 ans a quitté précipitamment l'appartement et prévenu la police qu'elle venait de se faire violer par les vacanciers.

Grâce à l'adresse, et au profil des jeunes hommes sur les réseaux sociaux, et face à l'urgence, la Guardia Civil a immédiatement interpellé les cinq Français. En garde à vue, ils nient les faits et expliquent même avoir raccompagné la jeune femme jusqu'à un taxi.

Ils sont actuellement présentés à un juge qui va tenter de déterminer s'il y a bien eu viol et si oui, quel a pu être le rôle de chacun.