Floride : des scientifiques partent explorer un trou bleu de 129 mètres de profondeur

publié le 02/08/2020 à 15:40

Après l'exploration du trou bleu de la Sériole en 2019, au large de la ville de Sarasota en Floride, c'est à de nouvelles profondeurs que vont s'attaquer des scientifiques américains. Au mois d'août 2020 et en mai 2021, c'est le trou de la "Banane verte" et ses 129 mètres de profondeur qui feront l'objet de ces recherches.

Les trous bleus, ou trous marins sont des gouffres, souvent arrondis. Leur couleur bleue foncée, due à la profondeur, contraste avec le bleu turquoise des récifs alentours. Ces grottes sous-marines se seraient formées au cours des ères glaciaires précédentes, lorsque que le niveau de la mer était à une centaine de mètres plus bas qu'aujourd'hui. L'eau, qui s'est depuis infiltrée dans ces profondeurs, a ainsi créé les fascinants gouffres que nous connaissons désormais, explique Futura Sciences.

La particularité de ces trous bleu est qu'ils concentrent une très riche biodiversité, qui invite les scientifiques a y explorer la vie, comme l'explique la Noaa (Office of Ocean Exploration and Research) : "Les trous bleus forment des communautés biologiques riches et emplies de formes de vie marines comme les coraux, les éponges, les mollusques, les tortues de mer, les requins et bien d'autres".

La Noaa précise également que "la chimie de l'eau de mer dans ces trous est unique et semble interagir avec la nappe phréatique et possiblement les aquifères. Ce lien participe à notre connaissance du cycle carbone entre les eaux souterraines et la surface".

Le trou du Dragon, le plus profond connu à ce jour

Des trous bleus ont été découverts partout dans le monde. Parmi les plus notables on retrouve le trou du Dragon dans la mer de Chine. Il est réputé pour être le plus profond trou bleu découvert à ce jour, avec une profondeur estimée à 300 mètres. Avant lui c'était le trou bleu de Dean, aux Bahamas, qui était considéré comme le plus profond avec ses 202 mètres de profondeurs.

Dans la mer des Caraïbes le grand trou bleu du Bélize n'est "seulement" profond que de 120 mètres. En Égypte, le Blue Hole de la mer Rouge est connu pour sa dangerosité. Il compte parmi les sites de plongée les plus meurtriers au monde, souligne Vice.

Un robot benthique comme compagnon de voyage

Partir à la découverte de la "Banane verte", c'est s'attaquer à près de 130 mètres de profondeurs depuis la surface de l'eau et un diamètre de 43 mètres à son ouverture, à environ 70 kilomètres de Sarasota.

Pour accompagner les plongeurs, les chercheurs prévoient également d'envoyer un robot benthique. Celui-ci, créé spécialement pour l'exploration de trous bleus pèse au total 270 kilos, indiquent nos confrères de Futura Sciences. Ce robot sera capable de faire face aux fortes pressions présentent dans le trou de la "Banane verte", ainsi qu'aux eaux toxiques du gouffre.