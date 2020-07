publié le 24/07/2020 à 05:50

C'est une découverte fascinante que vient de faire l'Observatoire européen austral (ESO). L'institut vient de capturer pour la première fois l'image d'un nouveau système solaire composé d'une planète type soleil, baptisée TYC 8998-760-1, et de deux autres planètes géantes, à 300 années lumière de la Terre.

"Cette découverte offre un aperçu d’un environnement particulièrement semblable à notre Système Solaire, bien que situé à un stade beaucoup plus précoce de son évolution", révèle Alexander Bohn, doctorant à l’Université de Leiden aux Pays Bas, auteur principal de l’étude publiée ce jour au sein de The Astrophysical Journal Letters.

Comme l'explique l'Observatoire dans un communiqué : "Les deux géantes gazeuses orbitent autour de leur étoile hôte à des distances voisines de 160 et 320 fois la distance Terre-Soleil. Elles sont donc situées sur des orbites nettement plus éloignées de leur étoile que ne le sont Jupiter et Saturne du Soleil. Ces deux géantes gazeuses de notre système solaire sont respectivement distantes de notre Soleil de 5 et 10 fois la distance Terre-Soleil. En outre, l’équipe a découvert que les deux exoplanètes sont dotées de masses nettement supérieures à celles de Jupiter et Saturne : l’une avoisine en effet 14 fois la masse de Jupiter, l’autre - la plus externe - six fois la masse de Jupiter."

Une première mondiale

La nouvelle image acquise par le Très Grand télescope (VLT) de l’ESO est la toute première image directe révélant la présence de plus d’une exoplanète autour d’une étoile de type Soleil.

Fondé en 1962 par la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, l'Observatoire européen austral est situé dans le désert hyperaride d'Atacama, au Chili, en raison des conditions météorologiques propices à l'observation.

Son "Very Large Telescope" (VLT), un ensemble de quatre télescopes aux miroirs de 8,2 mètres de diamètre se dressant au sommet du mont Paranal est actuellement le plus puissant au monde. Mais un nouvel instrument doit voir le jour en 2024. Son nom : l'"Extremely Large Telescope".