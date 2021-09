Fièvre "mystérieuse" en Inde : faut-il s’inquiéter ?

Le nord de l'Inde se trouve confronté à une vague de fièvre qualifiée de "mystérieuse" par les autorités sanitaires. Dans l’Uttar Pradesh, cet État du nord du pays, des dizaines d'hospitalisations ont eu lieu en raison de cette fièvre vraisemblablement liée au virus de la dengue.

Le site d’actualités indien The Quint explique que près de 50 personnes sont décédées dans le district de Firozabad près de la ville d'Agra, dont 45 étaient des enfants. On compte 186 personnes hospitalisées, relate le site, précisant que les chiffres continuent d'augmenter. Cette fièvre est qualifiée de "mystérieuse" car elle n'a pas été tout de suite identifiée et certaines personnes souffrent également de douleurs aux bras et aux jambes.

Selon Amit Gupta, le commissaire divisionnaire d’Agra, district voisin de Firozabad, "la cause principale semble être la dengue", même si "d’autres causes potentielles sont encore explorées", comme la grippe tropicale. Les autorités locales prennent cette fièvre très au sérieux tant que son origine n'est pas clairement identifiée. Elles recommandent de vider régulièrement l'eau stagnante et les cours ont été suspendus la semaine dernière dans les écoles pour les enfants de 6 à 14 ans.