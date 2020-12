Explosion à Beyrouth : 4 mois après, où en est-on au Liban ?

publié le 02/12/2020 à 13:27

Nouvelle réunion pour le Liban, quatre mois après les explosions à Beyrouth. Emmanuel Macron réunit les donateurs mercredi 2 décembre pour venir en aide au pays fragilisé économiquement et politiquement par l'accident qui a dévasté le port le 4 août dernier.

Depuis l'incendie, l'enquête n'a quasiment pas avancé. Des responsables du port ont été arrêtés mais font figure de boucs émissaires. Aucun responsable politique n'a été inquiété. Pourtant, ils avaient été prévenus à plusieurs reprises que le stock de nitrate d'ammonium était une bombe à retardement.

Concernant l'aide financière au Liban, il existe deux conditions : la mise en place d'un gouvernement d'experts et un audit de la banque du Liban. Saad Hariri, déjà trois fois Premier ministre et chassé par les manifestations de rue en début d'année est revenu aux manettes. À ce jour, il n'a toujours pas réussi à former un gouvernement. Il s'oppose par ailleurs à une partie de l'audit de la banque du Liban.

Le cabinet chargé de cet audit a même dû renoncer. Le gouverneur de cette banque, en poste depuis près de trente ans, a refusé de lui ouvrir ses comptes pour vérifier si des malversations avaient été commises. Pendant ce temps-là, la livre libanaise s'effondre, les prix s'envolent et la grande pauvreté touche désormais plus de la moitié de la population.