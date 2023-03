Etats-Unis : une professeure virée pour avoir montré le "David" de Michel Ange à ses élèves

Une directrice d'école a été limogée pour avoir montré à ses élèves l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire : le David de Michel-Ange, sculpture nue de l'artiste italien. Le musée de Florence a déploré lundi "l'esprit tordu" des "ignorants".

La photo du David effectivement nue a été montrée pendant un cours d'art à des enfants âgés entre 11 et 12 ans. Or, depuis un mois, les parents doivent préalablement être prévenus si des sujets jugés controversés sont évoqués en classe. La principale a dû démissionner, car trois parents se sont plaints. Deux parce qu'ils n'avaient pas été prévenus et un pour diffusion d'images pornographique.

Nouvelle illustration de la guerre de l'enseignement. En Floride, le gouverneur Ronald Dion De Santis fait du pouvoir des parents d'élèves un axe de compagne pour ses ambitions présidentielles. Une histoire qui rejoint une fiction. En 1991, un épisode du dessin animé les Simpsons évoquaient une présentation de l'œuvre aux États-Unis, des parents s'y opposent, ils n'ont pas eu gain de cause, mais l'obtiennent 32 ans plus tard.

