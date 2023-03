États-Unis : ce que l'on sait de la fusillade qui a fait six morts dans une école du Tennessee

Lourdement armée, une femme a ouvert le feu, lundi 27 mars, dans une école primaire de Nashville, tuant trois enfants et trois adultes. Elle a ensuite été abattue par la police. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de la police locale, Don Aaron, a indiqué que Audrey Hale, 28 ans, était munie d'"au moins deux fusils d'assaut et d'un pistolet"

Elle s'est introduite, par une porte secondaire, dans les locaux d'une petite école chrétienne privée, "The Covenant School", dont elle serait, selon les premiers éléments de l'enquête, une ancienne élève. Le manifeste découvert chez la jeune femme indique que d'autres lieux figuraient comme cibles potentielles.

Elle a traversé le rez-de-chaussée, puis s'est dirigée vers le premier étage en tirant de nombreux coups de feu. "Trois enfants ont été mortellement touchés, ainsi que trois adultes", et il n'y a pas d'autres victimes, a précisé la porte-parole. Des agents ont rapidement été dépêchés sur place. Après avoir entendu des tirs à l'étage, ils s'y sont "immédiatement" rendus et ont "tué" l'assaillante", a ajouté Don Aaron.

Tout en félicitant les forces de l'ordre pour leur intervention rapide, le président américain, Joe Biden, a exprimé son émoi face à ce crime "répugnant". La violence par armes à feu "déchire l'âme même de notre nation", a-t-il commenté depuis la Maison Blanche, en appelant à nouveau le Congrès à interdire les fusils d'assaut.



