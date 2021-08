"Star Wars" : Disney dévoile son hôtel Galactic Starcruiser à 1.000 euros la nuit

L'hôtel Star Wars : Galactic Starcruiser du parc Disney en Floride ouvrira ses portes au printemps 2022. L'entreprise à grandes oreilles a dévoilé un premier teaser de lancement le 4 août dernier, pour ce complexe qui fera rêver plus d'un et d'une fan de Star Wars.

Star Wars ; Galactic Starcruiser ne vous propose pas que de dormir dans une chambre marquée par la décoration de Star Wars, mais de vivre comme dans "une galaxie lointaine, très lointaine". "Il s’agit de l’histoire de Star Wars la plus immersive jamais créée – une histoire où vous vivez une expérience sur mesure et voyagez plus loin dans une aventure de Star Wars que vous n’avez jamais rêvé", peut-on lire dans le communiqué officiel sur le site de Disney.

Dès votre arrivée dans l'hôtel, qui ressemble à un vaisseau spatial vous pourrez choisir de rejoindre la Résistance ou le Premier Ordre. En plus de rencontrer les personnages emblématiques de la saga, vous allez pouvoir apprendre à manier le sabre laser et comprendre le système de défense du "vaisseau-hôtel".

Cette aventure qui vend du rêve a un certain prix : comme le précise Business Insider, la "moins chère des options" de votre séjour intergalactique coûte 6.000 dollars soit 5.000 euros pour deux nuits. Pour deux personnes, dans une petite cabine, il vous en coûtera 1.027 euros par personne et par nuit. Si vous êtes deux parents et un enfant, cela reviendra à un total de 5.099 euros.