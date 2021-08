Vacances : à Rome, les Italiens profitent à nouveau de la ville éternelle

Ce samedi, direction Rome. Forcément, cette année l'ambiance est un peu particulière. La fontaine de Trevi reste l'un des lieux les plus prisés immortalisés dans le mythique Dolce Vita de Fellini, où se baignent Anita Ekberg et Marcello Mastroianni. Une nouveauté cette année, on y circule sans peine. En cette période estivale, il est d'ordinaire difficile de mettre un pied devant l'autre.

Mais le retour plutôt discret des touristes permet d'admirer la fontaine comme jamais auparavant, Marcelo et Rita, venus non loin de la capitale, sont ravis de redécouvrir la ville sous un nouveau jour : "cette réouverture nous permet de nous aérer, de communiquer avec les autres, même à distance. Ce n'est pas rien par rapport à l'époque où l'on était bloqué chez soi. Et là, la ville est presque vide comparé aux années passées à profiter de vacances à Rome".

Grand changement de décor, non loin du Vatican. Là-aussi, les touristes se pressent par milliers d'ordinaire pour admirer la basilique Saint-Pierre, les musées du Vatican ou la chapelle Sixtine. Mais en ce mois de juillet, pas de queue sur la place Saint-Pierre. Les files d'attente sont pour le moins clairsemées.

