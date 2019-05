publié le 08/05/2019 à 01:05

Au moins huit personnes, dont plusieurs élèves, ont été blessées mardi 7 mai dans une fusillade dans une école de la banlieue de Denver, dans l'État américain du Colorado, a annoncé la police qui a arrêté deux suspects.



"Nous avons huit élèves qui sont dans des hôpitaux locaux en ce moment. Plusieurs d'entre eux sont dans un état critique", pour certains au bloc chirurgical, après avoir été "blessés par balle", a déclaré, lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Douglas (Colorado). Tous les blessés ont "15 ans et plus", a indiqué le shérif Tony Spurlock, sans pouvoir donner davantage de précision à ce stade.

"Nous avons actuellement deux suspects en garde à vue. Je ne divulgue pas leurs noms à ce stade, nous vérifions leur âge. Nous croyons que l'un d'eux est un homme adulte, l'autre un mineur", a-t-il ajouté. "À notre connaissance, les deux suspects sont des élèves de l'école STEM. Ils ne sont pas blessés", a poursuivi le shérif.

Le spectre de Columbine

L'école, qui accueille 1.800 élèves de la maternelle au lycée, a été fermée, et d'importantes forces de police déployées autour du site. Les mesures de confinement ont été levées vers 15h heure locale, ont annoncé les responsables du district scolaire sur Twitter.



Des mesures de sécurité ont été mises en place dans plusieurs écoles de la zone et les parents d'élèves fréquentant l'école étaient invités à venir chercher leurs enfants à l'écart du campus touché par la fusillade.



Le Colorado a été durablement marqué par une autre fusillade en milieu scolaire : la tuerie au lycée Columbine, également situé dans la banlieue de Denver. Le 20 avril 1999, deux élèves de l'établissement, âgés de 17 et 18 ans et lourdement armés, y avaient abattu en quelques minutes douze camarades et un professeur avant de se suicider dans la bibliothèque. Le bilan aurait été pire encore s'ils avaient réussi à faire détoner leurs bombes artisanales.