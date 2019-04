États-Unis : l'auteur de la fusillade à San Diego explique son geste

publié le 29/04/2019 à 07:23

La communauté juive américaine est en deuil après l’attentat dans une synagogue près de San Diego, en Californie, ce samedi 27 avril, le dernier jour de Pessah. Les fidèles étaient réunis dans cette synagogue lorsqu’un jeune homme blanc a ouvert le feu. Le dernier bilan fait état d'un mort et de trois blessés.



Le terroriste a visé le rabbin, qui a été touché aux doigts avant qu'une femme de 60 ans ne saute pour essayer de s’interposer et protéger le religieux. Morte sur le coup, elle était venue à la synagogue pour prononcer la prière pour les morts, le kaddish, car sa mère est décédée il y a quelques mois.

Cette fusillade intervient six mois jour pour jour après un autre attentat, à la synagogue de Pittsburgh, où 11 personnes avaient été tuées. Le terroriste de San Diego s’en est inspiré, il s’est d’ailleurs rendu à la police, et a publié un texte sur Internet où il explique son geste. Truffé de références à la bible dont il détourne le sens, son texte dégouline de haine antisémite, nationaliste et il accuse les Juifs "d’un génocide de la race européenne, en favorisant l’immigration. Islamophobe". Il écrit également ne pas soutenir Donald Trump qu’il traite de sioniste et traître anti-blanc.

Trump, un soutien de poids pour la communauté juive

Donald Trump n’est pas antisémite, sa fille, son gendre et plusieurs de ses petits enfants sont juifs. C’est aussi le meilleur allié d’Israël puisqu'il est le président américain qui a soutenu le plus ardemment la politique sioniste qu’incarne Benjamin Netanyahu. Il a longuement appelé le rabbin de San Diego.



Mais quand on va dans ses meetings, en discutant avec certains de ses partisans, on entend des propos antisémites. C’est une petite minorité, mais des sympathisants pro Trump s'illustrent par des propos stupéfiants, complotistes et conspirationnistes sur les réseaux sociaux.



On les entend aussi dans les rassemblements du Ku Klux Klan et des suprémacistes blancs, comme celui qui avait dégénéré à Charlottesville en 2017 où une anti-nazi était été tuée. C’est peut être le moment le plus sombre de la présidence Trump qui avait alors dit qu’il y avait des gens "très biens" des deux côtés, provoquant une consternation de ses collaborateurs.



Il y a trois jours, Donald Trump a d'ailleurs dit publiquement qu’il maintenait ce qu’il avait dit sur Charlottesville. Pourquoi en parlait on ? Par ce que l’ancien vice président Joe Biden a lancé sa campagne à la Maison Blanche là-dessus, sur le président qui disait qu’il y avait des gens "très biens" parmi ces nationalistes blancs d’extrême droite. Biden veut placer cette questions de "l’âme de l’Amérique" au cœur de la campagne pour la présidentielle.