États-Unis : une fusillade à Minneapolis fait deux morts et huit blessés

Crédit : Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 22/05/2021 à 15:17

Encore un drame aux États-Unis lié aux armes à feu. Une fusillade est survenue dans la nuit de vendredi à samedi 22 mai à Minneapolis, dans le nord du pays, faisant deux morts et huit blessés, a annoncé la police.

La police de la ville a indiqué sur Twitter qu'il y avait dix victimes au total, cinq hommes et cinq femmes. Ce sont deux hommes qui ont été tués et un troisième se trouverait dans un état critique a indiqué la police, ajoutant que l'ordre avait été "pleinement rétabli" sur le lieu de la fusillade et dans les environs.

La fusillade s'est déroulée dans le centre de Minneapolis, où l'Afro-Américain George Floyd avait été tué par un policier le 25 mai 2020. L'homme de 46 ans est mort après l'intervention de quatre policiers le soupçonnant d'avoir écoulé un faux billet de 20 dollars. Pour le maîtriser, ils l'avaient menotté et mis à plat ventre sur le sol. Le policier Derek Chauvin s'était alors agenouillé sur son cou, maintenant sa pression pendant près de dix minutes. Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et sera fixé sur sa peine le 25 juin.