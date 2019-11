publié le 10/11/2019 à 00:05

Une quinzaine de serpents, dont deux boas et deux pythons de plus d'un mètre encore vivants : c'est la découverte faite jeudi 7 novembre dans un appartement par la police de Frévent (Pas-de-Calais). Les animaux encore envie ont été pris en charge pour des soins.

C'est l'odeur pestilentielle qui a poussé le nouveau propriétaire de l’appartement à demander l'intervention des pompiers et des gendarmes pour ouvrir le logement, raconte La Voix du Nord. Ils y ont découvert des terrariums, des boîtes en plastique et 15 reptiles, la majorité morts voire en état de décomposition avancée. Les quatre serpents encore vivants ont été saisis par la Ligue protectrice des animaux de Calais et conduits en centre de soin.

Une enquête doit être ouverte pour déterminer les conditions de détention de leur précédent propriétaire, qui aurait quitté son appartement depuis plusieurs mois. La LPA, envisage de se porter partie civile en cas de procès.