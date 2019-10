publié le 10/10/2019 à 09:53

Cela risque d'en faire rêver plus d'un. Chaque année, la société américaine Full contact, spécialisée dans la gestion des fichiers clients des entreprises, verse à chacun de ses salariés qui part en vacances une prime de 6.800 euros. Un dispositif mis en place il y a 7 ans, selon Ouest France.

Seule condition pour en bénéficier : ne répondre à aucun appel en rapport avec le travail et s'abstenir de lire ses mails professionnels. Bref, déconnecter. Objectif du directeur : améliorer les performances de ses salariés. Selon lui, ceux qui reviennent de vacances reprennent le travail avec beaucoup plus d'enthousiasme et travaillent plus dur.

Il faut dire qu'en la matière, les États-Unis ne sont pas comme les autres. C'est "le pays sans vacances", rappelle Ouest France, la seule économie développée qui ne garantit pas de congés payés à ses travailleurs. Là-bas, les vacances dépendent des accords entre employeurs et employés, et non de la loi.

Résultat, l'an dernier, les Américains ont posé en moyenne 17,4 jours de congés. En France, on est au moins à 30 jours par an pour un salarié à plein temps. Et même quand ils ont des congés payés, beaucoup d'Américains ne les prennent pas. 54% d'entre eux expliquent se sentir coupables à l'idée de poser leurs vacances.