Un homme avec un smartphone et un ordinateur portable (illustration)

publié le 18/07/2018 à 04:15

Même loin du travail, les Français n'arrivent pas à décrocher. Une étude menée par l'agence d'intérim Qapa, et relayée par Le Figaro, montre que les salariés Français ont bien du mal à appliquer à eux-mêmes leur droit à la déconnexion. Cette notion, instaurée dans la loi travail de 2017, stipule qu'un employeur ne peut pas donner du travail à son salarié pendant ses congés payés. Le faire l'expose à une amende 1.500 euros.



Pourtant, malgré ce droit, les Français ne quittent jamais vraiment leur bureau ; du moins, ils l'ont toujours à l'esprit. Pour mener cette étude, l'agence Qapa a interrogé 135.000 professionnels sur leurs habitudes de travail pendant les vacances. 62% d'entre eux déclarent "continuer à répondre à leurs appels ou bien à leurs emails professionnels pendant leur période de congés". Pendant leurs vacances, 42% des Français affirment consulter régulièrement leurs emails professionnels dans la journée, 33% le font une fois par jour et 8% une fois par semaine.

21% des Français "un peu" accro au travail

Serions-nous tous accro au travail ? Bizarrement, 61% des salariés interrogés estiment que non, alors que 18% avouent l'être "totalement". 21% pensent l'être seulement "un peu". Comme le souligne l'étude, le principal fautif est le smartphone, qui permet d'être connecté partout, tout le temps. Pourtant, les nouvelles technologies ne sont pas un problème pour les salariés français : 79% des personnes interrogées estiment que leur portable leur fait passer de meilleures vacances et ils sont 66% à penser qu'ils peuvent se reposer et se déconnecter.

Paradoxalement, consulter ses emails pendant ses vacances est pour de nombreux salariés un moyen de se rassurer. 68% des interrogés se sentent plus serein en conservant un lien avec le travail. 75% de ces personnes estiment par ailleurs que "le retour au travail est plus simple grâce à ce suivi pendant les vacances".