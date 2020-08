publié le 27/08/2020 à 21:02

Inscrit en décembre 2014, sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI pour l'homicide de ses filles Amina et Sarah en 2008, Yaser Abdel Said a été arrêté ce jeudi à Justin au Texas. Selon un communiqué de presse du bureau extérieur du FBI, il a été mis en garde à vue et sera bientôt transféré dans le comté de Dallas.

Selon CNN, qui rapporte cette arrestation, le jour du Nouvel An 2008, Yaser Abdel Said a emmené ses deux filles Sarah et Amina, âgées de 17 et 18 ans faire un tour dans son taxi. Quelques heures plus tard, leur corps sans vie ont été retrouvés, "avec de multiples blessures par balle", précise CNN. Selon plusieurs médias américains, il les aurait tué car elles refusaient d'adhérer aux normes de l'islam et au comportement culturel égyptien traditionnel.

Le 2 janvier 2008, un mandat pour meurtres multiples a été émis pour l'arrestation de Said. Sans succès, puisqu'il avait été placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI en décembre 2014. Cet Égyptien de 63 ans a été arrêté ce jeudi 27 août, 12 ans et demi après le meurtre de ses filles.