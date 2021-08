États-Unis : un vétéran du D-Day saute en parachute pour ses 100 ans

Dimanche 15 août, le vétéran américain du débarquement en Normandie Tom Rice a sauté en parachute pour fêter ses 100 ans. Un exploit que l'homme avait déjà réalisé en 2019, pour célébrer le 75e anniversaire du D-Day. Il était alors âgé de 97 ans.

Le 6 juin 1944, Tom Rice, 22 ans, faisait partie des 6.800 "boys" de la 101e US Airborne à sauter en Normandie, au-dessus des marais de Carentan dans la Manche. 77 ans plus tard, pour célébrer son centième anniversaire, le vétéran s'est de nouveau élancé dans le vide, cette fois-ci au-dessus de sa ville natale de Coronado en Californie. En effet, en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, le centenaire n'a pas pu sauter en Normandie comme il le souhaitait.

Sur les images de la CNN on entend la foule l'acclamer lorsque Tom Rice rejoint la terre ferme. À son arrivée, le vétéran a eu une pensée pour les habitants de Carentan : "Je suis vraiment heureux que nous ayons pu traverser vos propriétés et restaurer de la vie, la restitution de la loi et ce faisant, la liberté", a-t-il déclaré, selon Ouest-France.

De son côté, la ville normande a rendu un bel hommage au vétéran pour son anniversaire. Après une cérémonie, un grand poster de Tom Rice a été déployé sur l'une des façades de la place de la République de Carentan. La photo, prise en 2018, restera en place pendant un mois, précise actu.fr.