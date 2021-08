En plus de la campagne de vaccination, l'Organisation Mondiale de la Santé veut aussi avancer sur le terrain des nouveaux traitements. Trois vont être testés lors d'essais cliniques à venir. L'objectif sera de mesurer leur efficacité dans la lutte contre la Covid-19, présente dans le monde entier depuis plus d'un an et demi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, l'avait annoncé lors d'une conférence de presse le 11 août dernier : "Nous sommes heureux d'annoncer la prochaine phase de l'Essai Solidarity, appelée Solidaity PLUS, qui testera trois médicaments : l'artésunate, l'imatinib et l'infliximab."

Ces trois médicaments ont été choisis et sélectionnés par des groupes d'experts indépendants. Les essais cliniques, eux, seront effectués dans plus de 600 hôpitaux dans 52 pays au total. Les résultats devraient être publiés en septembre, a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Des tests avaient déjà été faits par l'OMS en octobre 2020, sur environ 13 000 personnes. Notamment avec l'hydroxychloroquine, mais aussi le remdésivir, le lopinavir ou encore l'interféron. Les conclusions avaient alors estimées que ces traitements n'avaient "que peu ou pas d'effet sur la mortalité globale" selon l'OMS.

1. L'artésunate

Parmi les trois traitements qui vont être testés, figure l'artésunate. Il s'agit d'un traitement qui est à la base, utilisé contre le paludisme de forme grave. "L'artésunate-pyronaridine peut être considéré comme une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine (CTA) sûre et efficace pour le traitement du paludisme chez l'adulte et l'enfant pesant 5kg et plus dans toutes les zones d'endémie palustre" est-il expliqué dans une note d'information de l'OMS publié en octobre 2019.

2. L'imatinib

L'imatinib est, lui, un traitement habituellement utilisé contre certains cancers, notamment les leucémies ou les tumeurs stromales gastro-intestinales. Sous forme de gélules, il est à prendre une à deux fois par jour. Il peut par ailleurs être dispersé dans de l'eau ou dans une compote.

3. L'infliximab

Il est généralement utilisé afin de lutter contre les troubles du système immunitaire. L'infliximab est un anticorps monoclonal. Il s'agit d'une "molécule, pro inflammatoire, jouant un rôle central dans le psoriasis cutané et articulaire mais aussi dans la polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, les maladies inflammatoires chroniques intestinales" comme indiqué sur le site de l'Association France Psoriasis.