VIDÉO - Un soldat américain jugé pour des crimes de guerre en Irak

publié le 17/06/2019 à 23:36

C'est un procès qui fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Un sous-officier des forces spéciales américaines, les Navy seals, va comparaître devant un tribunal militaire pour des crimes de guerre commis lors de missions en Irak.



Les faits se seraient produits à Mossoul, en Irak en 2017. Edward Gallagher et son unité d'élite patrouillent aux côtés de l'armée irakienne pour reprendre certains quartiers de la ville aux combattants de l’État islamique. Il aurait alors poignardé un jeune prisonnier, soupçonné d'appartenir à l'État islamique, sans autre forme de procès. Les propres soldats de Gallagher dénoncent ces agissements. Il aurait déjà abattu un vieillard, une autre fois une fillette.

Edward Gallagher plaide non coupable. Il peut en tout cas compter sur un soutien de poids: celui du président américain. Certes Donald Trump ne cite pas explicitement le cas Gallagher, mais il aurait déjà envisagé de gracier le vétéran de 39 ans."Certains de ces soldats sont des gens qui ont combattu durement et longtemps. On leur apprend à se battre et quand ils se battent, ils sont parfois traités de façon très injuste. On va donc examiner cela", avait-il déclaré fin mai.

Jugé pour crimes de guerre, Edward Gallagher risque la prison à perpétuité. Le militaire décoré à de multiples reprises pour faits de guerre, est soutenu par plusieurs élus républicains mais aussi par de nombreux américains.