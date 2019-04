Le casoar est le deuxième oiseau le plus gros du monde après l'autruche.

Il est considéré comme l'oiseau le plus dangereux du monde. Un Américain de 75 ans est mort après avoir été attaqué par un casoar, rapporte la chaîne locale CBS 4 News Gainesville. Marvin Hajos détenait ce gros oiseau dans sa ferme, avec plusieurs animaux exotiques.



Les secours ont été appelés le vendredi 12 avril, aux alentours de 10 heures, pour prendre en charge l'Américain. "Malheureusement, il a succombé à ses blessures à l'hôpital", explique le shérif Brett Rhodenizer. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer si l'homme a fait une chute avant d'être attaqué par le casoar, ou s'il a été attaqué par l'oiseau avant de chuter.

Natif de Guinée du Nord, le casoar est un oiseau coureur. Il est le deuxième plus gros du monde après l'autruche, d'après le zoo de San Diego, cité par CBS. Il serait aussi le plus dangereux du monde à cause de ses "griffes semblables à des dagues". "Le casoar peut couper profondément n'importe quel prédateur ou menace potentielle d'un simple coup de griffe", estime le zoo. Il peut également courir jusqu'à 50 km/h.