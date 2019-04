publié le 14/04/2019 à 19:38

La police sud-africaine a annoncé dimanche 14 avril avoir saisi 167 cornes de rhinocéros, destinées aux marchés asiatiques, et arrêté deux personnes, dans la province du Nord-Ouest.



Il s'agit d'une des plus importantes saisies jamais effectuées dans le pays, selon le porte-parole des Hawks (Faucons), l'unité d'élite de la police sud-africaine. Les deux suspects, âgés de 57 et 61 ans, ont été arrêtés samedi, à bord de leur véhicule, dans la région d'Hartbeespoort.

"Nous les avons interpellés à la suite d'un renseignement. Ils étaient en possession de 167 cornes de rhinocéros", a expliqué Hangwani Mulaudzi. Ces cornes étaient destinées aux marchés asiatiques, selon lui.

La demande de cornes de rhinocéros émane surtout de Chine et du Vietnam, où la médecine traditionnelle leur attribue toutes sortes de vertus, dont celles de guérir le cancer ou l'impuissance. Elles sont pourtant composées de kératine comme les ongles humains. Au marché noir, le kg de corne de rhinocéros se monnaie jusqu'à 55.000 euros en Asie.



L'Afrique du Sud, pays frontalier du Zimbabwe qui abrite environ 80% de la population mondiale de rhinocéros, a perdu plus de 7.100 animaux lors des dix dernières années, dont 769 en 2018.