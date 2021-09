États-Unis : un enfant de deux ans se tue avec une arme à feu

Un drame tragiquement banal aux États-Unis. Un jeune garçon est décédé le mercredi 22 septembre au Texas après avoir trouvé une arme à feu chargée dans le sac à dos d'un proche. Le bambin de deux ans a reçu une balle dans la tête et, à ce stade de l'enquête, semble s'être "tiré dessus par accident", a précisé la police de Waco dans un communiqué.

Le propriétaire de l'arme, âgé de 21 ans, s'est enfui après les coups de feu. Il s'est finalement rendu à la police et a été placé en détention et inculpé pour "dissimulation de preuves". Le drame s'inscrit dans une série effarante d'accidents comparables.

"Chaque année, aux États-Unis, des centaines d'enfants accèdent à des armes chargées et non sécurisées, dans des placards, des tables de nuit, des sacs à dos ou des sacs à main, ou simplement laissées traîner" et tirent involontairement, selon un rapport récent d'Everytown For Gun Safety. Selon cette organisation, les tirs "non intentionnels" ont causé 765 morts au cours des six dernières années et 111 depuis le 1er janvier, et fait plus de 1.500 blessés.