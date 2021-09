Haute-Garonne : disparue depuis 2 ans, a-t-elle été endoctrinée par un mouvement prophétique ?

Cynthia Stragapède a disparu depuis deux ans. Malgré les multiples auditions et des investigations approfondies, les enquêteurs n'ont jamais pu retrouver la trace de cette jeune femme de 28 ans. Cette fois, une nouvelle hypothèse émerge dans l'enquête : aurait-elle été endoctrinée par des extrêmes proches du mouvement prophétique, "les adventistes du septième jour" ?

Disparue en août 2019, Cynthia n'a plus donné de nouvelles à sa famille qui soutient la thèse de l'enlèvement et demande davantage de moyens. Les dernières traces de la jeune femme remontent au 18 août 2019 lorsqu'elle prend le métro en direction de Beaupuy en Haute-Garonne. Certaines affaires personnelles, des vêtements, un sac à main et un portable, seront retrouvées par un chasseur vers Montrabé quelques semaines après sa disparition.

D'après les informations de nos confrères de La Dépêche, les enquêteurs de la Brigade de recherche (BR) Toulouse/Saint-Michel auraient découvert que la jeune femme était une adepte du mouvement prophétique "Les adventistes du septième jour", appelé à annoncer le retour de Jésus-Christ. Si ce mouvement se dit pacifiste, certains fidèles plus traditionnels encourageraient "une vie isolée, en communauté".

L'enquête est toujours en cours et la gendarmerie poursuit les auditions. Les enquêteurs ont d'ores et déjà interrogé plusieurs paroissiens.