Un enfant autiste placé dans les toilettes de son école

publié le 26/09/2019 à 16:28

Une initiative vivement critiquée. Dans le but "d’accommoder" Lucas, un jeune élève autiste de son établissement, une école américaine de Bellingham, dans l'État de Washington, a décidé de placer le garçon de 11 ans, avec son bureau, dans les toilettes de l'école.

Évidemment la famille de l'élève s'est indignée, notamment la mère de l'enfant qui a dénoncé sur Facebook la situation dans laquelle l'école avait mis son fils.

Selon elle, comme son fils se sent plus à l'aise pour travailler lorsqu'il est dans un environnement calme et silencieux, son institutrice lui a aménagé un espace personnel dans des toilettes désaffectées. L'élève avait à sa disposition un pupitre et une matelas de camping "pour qu'il puisse se reposer".

Lucas s'est senti "humilié et gêné" a déclaré sa mère en ajoutant qu'il avait été "dégoûté par la proposition inhumaine".

"J’ai immédiatement ramené mon fils à la maison et il ne reviendra pas. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était en train de vomir à cause de son anxiété".

Le manque de budget en cause ?

Une porte-parole de l'école s'est exprimé sur KOMO News, et a expliqué que la direction avait été mise au courant de l'histoire, et que le pupitre avait depuis été retiré.



Greg Baker, un administrateur de l'établissement a déclaré dans un communiqué que le "manque de financement de la part de l’État" pour les enfants avec des besoins particuliers était la cause de cette affaire.