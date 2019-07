et AFP

publié le 18/07/2019 à 07:02

Cette fraude à l'assurance, si elle est avérée, est un infanticide. Un résident de Californie (sud-ouest des États-Unis) a été inculpé pour meurtre mercredi 17 juillet. Il est accusé d'avoir précipité la voiture familiale d'une jetée dans l'espoir d'être indemnisé, tuant ses deux fils autistes, morts noyés, selon les autorités.

Ali Elmezayen, 44 ans, se trouvait en voiture avec à l'avant sa femme Raba Diab, et à l'arrière, deux de ses trois enfants, autistes, âgés de 8 et 13 ans. Il a jeté sa voiture dans les eaux troubles, face au quai de San Pedro, au sud de Los Angeles. Ali Elmezayen a réussi à nager jusqu'au quai tandis que sa femme, qui ne savait pas nager, était secourue par des pêcheurs. Les autorités ont aussi inculpé l'homme d'avoir essayé de la tuer.

Après la mort de ses fils, il a dit aux enquêteurs ne pas savoir pourquoi la voiture avait plongé dans l'eau, et qu'il avait peut-être appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Ou alors qu'il avait peut-être "quelque chose de mauvais en lui" qui l'avait poussé à cet acte.

La peine de mort

Elmezayen, arrêté en novembre 2018 et détenu, est aussi accusé de fraude à l'assurance. L'Égyptien avait obtenu plus de 260.000 dollars auprès de deux compagnies d'assurance. Selon les autorités, il a transféré la majorité de cette somme en Égypte, et près de 80.000 dollars ont été saisis sur son compte américain.

Son procès pour fraude doit commencer le 3 septembre 2019. Puis il sera jugé pour meurtre et tentative de meurtre, ce pour quoi le parquet pourrait demander la peine capitale. "Cette affaire suppose un plan élaboré de sang-froid pour tirer profit de la mort de deux enfants sans défense", avait dit le procureur Nick Hanna en novembre 2018.