États-Unis : un client laisse 16.000 dollars de pourboire pour deux hot-dogs

Ce n'était pas une erreur. Le client d'un restaurant américain a volontairement laissé 16.000 dollars de pourboire, environ 13.300€, alors qu'il n'avait mangé que pour 40 dollars. De quoi ravir cet établissement situé à Londonderry dans le New Hampshire aux États-Unis, durement touché par la crise sanitaire.



Selon le média américain The New York Post, repris par Ouest France, la serveuse a d'abord cru à une erreur de la part de son client, et en a immédiatement informé son patron. Ce dernier a pu joindre le généreux donateur pour s'assurer qu'il ne s'était pas trompé. "Il a juste dit que les employés le méritaient, car ils travaillent très dur", a affirmé le propriétaire du restaurant au New York Post.

Ce dernier n'a pas manqué de partager la photo du ticket sur les réseaux sociaux pour remercier son client. Le plus surprenant dans cette histoire est dans le détail de la note : le donateur a seulement mangé deux hot-dogs, des accompagnements et des boissons, pour un montant total de 37,93 dollars. Les 16.000 dollars sont inscrits au stylo à l'endroit réservé au pourboire.

Le propriétaire a préféré ne pas s'emballer immédiatement, étant donné que la somme tardait à arriver sur le compte bancaire du restaurant. "Je n'y croyais pas, jusqu'à ce que la banque me prévienne que l'argent avait bien été viré quelques jours plus tard. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait faire ça ici", a déclaré le responsable de l'établissement à Fox News, toujours cité par Ouest France.

La totalité de la somme a été partagée entre tous les employés du restaurant, serveurs comme cuisiniers. Un coup de boost pour cet établissement qui a du fermer deux mois durant la crise sanitaire, selon la presse locale.