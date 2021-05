publié le 24/05/2021 à 18:29

C'est une pinte d'un certain montant mais pour la bonne cause. Comme le rapporte le tabloïd du Mirror, deux sœurs, Olivia et Isabelle Cundy ont déboursé 900 euros (755 livres) pour leur première pinte de Birra Moretti près de Bath dans le Southstoke.

Lors de sa réouverture après un an sans activité à cause du coronavirus et du confinement, le bar The Packhorse a décidé d'organiser un évènement spécial. La première pinte vendue de la soirée a ainsi été mise aux enchères pour la bonne cause et ce sont Olivia et Isabelle qui ont remporté le précieux breuvage, le 17 mai dernier.

Les gains obtenus lors de cette vente particulière ont été reversés au Dorothy House Hospice Care et à l'organisme de bienfaisance de The Mountain Way qui aide les anciens militaires qui souffrent de stress post-traumatique. Les deux sœurs, qui ont perdu leur mère en avril dernier, d'une longue bataille contre le cancer, avait passé ses derniers mois au Dorothy House Hospice.

"Ma mère a passé ses derniers moments dans cet établissement et c'était donc très important de leur renvoyer l'ascenseur", explique Olivia Cundy au Mirror. "Ça valait le coup. J'ai bu la première gorgée et Isabelle la seconde", conclut-elle.