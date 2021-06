Royaume-Uni : après son incinération, un chat revient vivant chez ses maîtres

Retour à la vie trois semaines après sa mort. Cette phrase n'a aucun sens et pourtant elle est apparue bien réelle à la famille Fitzsimons. Alors qu'elle avait retrouvé son chat mort sur le bord de l'autoroute et avait procédé à sa crémation, celui-ci est réapparu trois semaines plus tard sain et sauf à leur domicile. Alors que s'est-il passé ?

Le 19 mai dernier, Frankie, le chat des Fitzsimons, disparaît dans le village de Stretton, près de Liverpool au Royaume-Uni. La famille se lance à sa recherche et quelques jours plus tard, Rachel retrouve son félin décapité au bord de la route. "Nous sommes passés plusieurs fois devant avec notre voiture. Le chat ressemblait à Frankie", a confié la mère de famille au Daily Mail rapporté par Ouest France.



Les blessures du chat ont rendu son identification formelle difficile mais la société de gestion d'autoroute a bien confirmé à la famille Fitzsimons que l'animal retrouvé était le leur. Frankie a été incinéré et ses cendres ramenées au domicile.

Le 10 juin, soit 22 jours après sa disparition, l'animal est retrouvé bien vivant devant la porte de leur maison. "Il avait le poil en pagaille et il était tout maigre, mais nous l’avons fait examiner chez le vétérinaire et il va bien. Nous n’avons aucune idée de l’endroit où il est allé, mais nous avons une chance incroyable de l’avoir retrouvé", a relaté Rachel Fitzsimons.

Un mystère persiste depuis : qui était le chat incinéré et à qui appartient-il ?