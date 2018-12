publié le 06/12/2018 à 21:42

Qu'un chien déterre tout et n'importe quoi au fond d'un jardin, ce n'est pas nouveau. Mais Scout, un chiot labrador âgé de 8 ans, a mis la patte sur une dent de mammouth vieille de 13.000 ans, selon l'estimation des scientifiques.



En septembre dernier, le chiot joue dans le jardin de son maître, Kirk Lacewell, qui réside sur l'île Whidbey, dans l'État de Washington au nord-ouest des États-Unis. Sans réellement prêter attention à ce qu'il transporte dans sa gueule, l'Américain remarque que son chien a déterré quelque chose dans le jardin. Il pense alors à un bout de bois ou une pierre. Mais le lendemain, l'animal ne lâche toujours pas ce nouvel objet, ce qui met la puce à l'oreille de Kirk Lacewell.

"Je me suis dit que c’était étrange. En quoi cette pierre est spéciale ?", a-t-il confié à la radio locale Komo News, repéré par Ouest France. Il décide alors d'observer de plus près le nouveau jouet préféré de Scout et pense, après l'avoir nettoyé, qu'il s'agit d'un os. Pour en être sûr, il décide d'envoyer quelques photos au Burke Museum, le musée d'Histoire naturelle situé à Seattle.

Rapidement, la nouvelle tombe : il s'agit en réalité d'une dent de mammouth laineux, qui aurait 13.000 ans. "Les dents se préservent généralement mieux que le reste du corps du mammouth", explique Andrea Godinez, la directrice du marketing du musée.



Si c'est la première fois qu'un chien fait une telle trouvaille, ce n'est pas le cas pour ce type de dent. En effet, il y a trois ans, sur la même île, une fillette de 10 ans et son père avaient ramassé un fossile similaire.



Cette découverte n'étant pas extraordinaire, Scout a été autorisé à la garder. Mais pour ne pas abîmer son jouet, la dent est placée en sécurité sur une étagère de sa maison.