publié le 03/12/2018 à 21:12

C'est une course-poursuite surréaliste qui s'est déroulée aux États-Unis entre la police et un homme endormi. Les faits se sont déroulé près de Palo Alto (Californie). Sous l'emprise d'alcool, un conducteur américain s'est endormi au volant de sa Tesla, dont le mode semi-autonome était probablement activé selon les informations du site Palo Alto Online. Il aura fallu 7 minutes et 11 kilomètres aux forces de l'ordre pour faire arrêter la véhicule électrique.



À l'origine, c'est un excès de vitesse de plus de 110 km/h et une verbalisation non-entendue qui a alerté les forces de l'ordre. La voiture de patrouille s'est alors mise à la poursuite du chauffard, se rendant vite compte que celui-ci s'était assoupi au volant de sa Tesla Model S. Après l'avoir poursuivi pendant 7 minutes sur 11 kilomètres, les policiers ont entouré le véhicule et placé une voiture devant lui jusqu'à le faire ralentir et s'arrêter.

Les enquêteurs suggère que l'Autopilote, mode semi-autonome commercialisé par Tesla, était bien actif sur le véhicule arrêté. Ce mode, qui permet de suivre les lignes de la route sans changer de trajectoire, fait polémique. "C’est bien d’avoir ces technologies ; cependant, il faut rappeler aux gens que… même si elles sont disponibles, ils doivent s’assurer de leur responsabilité quant au contrôle de la voiture", a expliqué le département de police au Palo Alto Online.