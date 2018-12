publié le 04/12/2018 à 21:18

C'est un mystère qui dure depuis deux décennies. À Prosper, ville du Texas de 18.000 habitants, comme chaque année depuis près de vingt ans, les habitants ont découvert fin novembre un grand sapin décoré pour Noël.



Une tradition qui amuse mais qui interroge puisque personne ne sait qui prend le temps d'accrocher guirlandes et autres boules aux branches du conifère situé à l’intersection du chemin Preston et de la rue First au bord d’une route et d’un terrain désaffecté, rapporte Ouest France.

"J’appelle cet arbre, l’arbre magique", raconte à NBC Dallas-Fort Worth News, Kerry Harrington qui travaille chez Blue Star Lane, entreprise propriétaire du terrain où se situe l’arbre. "C’est quelqu’un de la communauté, je suppose, qui veut juste partager l’esprit de Noël", pense-t-elle. "Il y a beaucoup de théories sur qui le décore et pourquoi", poursuit cette habitante de Prosper.

Et si certains aimeraient bien mettre un visage sur ce mystérieux décorateur, d'autres préfèrent laisser planer la magie de Noël. "J’espère que cela restera un mystère… Savoir que quelqu’un nous observe en souriant, en nous entendant dire : 'Oh regardez, un arbre de Noël près de l’autoroute'", confie Janet Moss voisine du sapin.