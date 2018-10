publié le 08/10/2018 à 07:59

C'est l'accident le plus meurtrier sur les routes américaines depuis près d'une décennie. Dix-huit des 20 victimes se trouvaient dans une limousine qui est sortie de la route, a fauché deux piétons, qui sont morts également. La limousine a ensuite percuté un autre véhicule sur un parking avant de tomber en contrebas, près d'une rivière. Ça s'est passé à 270 km au nord de New York, samedi après-midi.



Les images du lieu de l'accident donnent une idée de la violence du choc : une roue, des pièces de châssis mêlés à des branchages arrachés. Ça fait presque penser à un accident d’avion. Les corps étaient dans un tel état qu’il a fallu utiliser la plaque d’immatriculation pour retrouver ceux qui avaient loué la limousine et déterminer ceux qui se trouvaient à bord, car tous les occupants sont morts.

Il s'agissait d'un groupe d'amis qui célébraient le 30e anniversaire d'une des passagères, Amy. C'était une surprise, organisée par son mari Axel. Il avait évidemment convié les trois grandes sœurs de son épouse, Abigael, Mary, Allison et leurs maris. Deux d'entre elles avaient des enfants, qui n'étaient heureusement pas dans la limousine. D'autres personnes de la famille et des amis étaient également conviés. Toutes ces personnes avaient une trentaine d'années, et sont malheureusement décédées.

Des faits encore flous

L'accident est si spectaculaire et exceptionnel que ce sont les services fédéraux qui seront chargés de l'enquête, comme ils le seraient pour un accident d’avion ou de train. C'était une intersection dangereuse, où il y a déjà eu des accidents. C'est pour ça que les poids lourds n'avaient plus le droit de passer par là.



Les premières constatations ne permettent pas de déterminer si la limousine a eu un problème de frein car elle a franchi l'intersection sans marquer l'arrêt. La route était en pente. Selon des témoins, la limousine roulait à près de 100 km/h. Ça pose aussi des questions sur la sécurité des limousines, qui sont très répandues aux États-Unis car on peut en louer pour les mariages, les fêtes…



Et comme le signale la tante des quatre sœurs décédées, c'était un choix de sécurité pour elles : éviter d'avoir à conduire alcoolisées. Une collecte d'argent a été ouverte pour aider les deux enfants de l'un des couples, âgés de 4 ans et 16 mois.