Uber donne un premier aperçu de l'intérieur de son futur taxi volant

publié le 12/06/2019 à 16:02

Le taxi volant d'Uber se précise. Le groupe américain n'a pas attendu l'ouverture du salon du Bourget, le 17 juin prochain, pour présenter une première maquette physique de la cabine de son appareil électrique à décollage vertical censé entrer en service dans plusieurs villes américaines d'ici 2023.



Conçu avec le français Safran, le prototype a été dévoilé lors de la conférence Elevate organisée chaque année par Uber à Washington pour faire le point sur les projets de transports urbains de l'entreprise.

La Mission Driven Cabin contient quatre sièges passagers et un baquet pour le pilote. L'intérieur est spacieux, avec un espace pour les valises, et plutôt luxueux, avec des sièges en cuir, un design blanc très épuré et des LED bleues phosphorescentes.

On retrouve deux écrans sur le tableau de bord pour afficher les données de navigation et un itinéraire. Ce concept est susceptible d'évoluer pour s'adapter à l'expérience client souhaitée par les partenaires d'Uber.

L'intérieur de la cabine du taxi volant d'Uber Crédit : Uber/Safran

Uber a aussi présenté des vidéos de vols en réalité virtuelle développées pour donner un aperçu des vols depuis l'intérieur de la cabine, de l'embarquement sur un port aérien situé sur le toit d'un immeuble au survol d'un centre urbain.



Uber mise sur le transport aérien pour désengorger les villes avec des véhicules capables de décoller et atterrir à la verticale depuis des plateformes situées en plein coeur des métropoles. Le groupe doit mener des tests à Dallas et Los Angeles dans les prochains mois.