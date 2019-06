publié le 07/06/2019 à 12:46

Après les voitures, les vélos et les trottinettes, Uber adopte les hélicoptères. La compagnie a annoncé jeudi 6 juin le lancement des Uber Copter à New-York, qui permettra aux usagers de faire des courses en hélicoptère. Le service sera lancé dès le mois de juillet.



Dans un premier temps, les Uber Copter ne pourront relier que l'aéroport JFK au sud de Manhattan. "Prévision et réservation de trajets multimodaux d'un point A à un point B = pas de stress dans les transports depuis JFK ou vers" l'aéroport, a commenté le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi.

Le trajet durera environ 8 minutes pour traverser la ville, contre 1h30 à 1h45 en métro et 1h à 1h30 en voiture. Mais pour ce gain de temps a un coût : comptez entre 200 et 225 dollars (entre 178 et 200 euros). Les premiers passagers pourront embarquer dès le 9 juillet. Le service par hélicoptère sera néanmoins réservé aux clients disposant d'un programme de fidélité Uber.

Ce lancement confirme l'ambition de la société de mettre en place un "covoiturage aérien". Ce projet est mené par son équipe Elevate. Le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) avait déjà annoncé des idées de courses partagées via les airs d'ici à 2023 entre les métropoles et leurs périphéries, et potentiellement entre villes aux États-Unis et dans d'autres pays. La compagnie travaille aussi avec des partenaires pour développer des "voitures volantes", un réseau d'appareils électriques à décollage vertical.