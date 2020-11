publié le 17/11/2020 à 16:29

Donald Trump, qui n'arrive toujours pas à mettre dans sa bouche le mot "défaite", pratique-t-il la politique de la terre brûlée ? Il appelle les compagnies pétrolières à obtenir des concessions dans des zones pourtant protégées en Alaska. Plus grave encore, d'après le New York Times, il a même sondé de hauts responsables pour mener à bien des frappes en Iran.



"Le président (américain) peut faire pratiquement tout ce qu'il veut en matière de politique étrangère", assure auprès de RTL Anne Deysine, auteure du livre Les États-Unis et la démocratie (L'Harmattan). "Dans une présidence normale, le président parle avec ses conseillers, avec l'État-Major militaire et ensuite émerge une sorte de consensus sur ce qui est souhaitable pour la sécurité nationale", explique cette experte des États-Unis.

"Ce n'est pas comme ça que fonctionne Trump", insiste Anne Deysine. "Cela a commencé par le limogeage de tous les haut placés au ministère de Défense, au Pentagone, qu'il a remplacés par des potiches qui lui sont d'une loyauté totale", ajoute-t-elle.

Quel contre-pouvoir alors si Donald Trump veut se lancer dans une escalade militaire ? "Le seul frein serait que les militaires, conscient du danger considérable d'un acte décident de ne pas obéir à l'ordre d'un président. Ce qui est quand même énorme", reconnaît Anne Deysine.