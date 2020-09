États-Unis : le principal syndicat de police affiche son soutien à Trump

publié le 05/09/2020 à 22:15

Le Fraternal order of police (FOP), une organisation syndicale qui revendique regrouper plus de 355.000 policiers américains, a publiquement affiché son soutien à la candidature de Donald Trump dans la course à la présidentielle. "Nos membres savent que Trump comprend les problèmes des hommes et des femmes en uniforme et est capable de prendre des décisions à même de faire respecter l'ordre", a expliqué le président du FOP, Patrick Yoes, le 3 septembre.

Le locataire de la Maison blanche a fait de la sécurité et de l'ordre public un des thèmes centraux de sa campagne alors que des manifestations contre les violences policières secouent régulièrement le pays ces dernières semaines.

Lors des anciennes campagnes présidentielles, le Fraternal order of police avait successivement soutenu Bill Clinton (1996), George H.W Bush (2000 et 2004) et McCain (2008), soit quasi exclusivement les candidats républicains.

A GREAT HONOR, THANK YOU! https://t.co/SYM0wk5cqn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020