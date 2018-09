publié le 26/09/2018 à 23:00

Les États-Unis ont renoué mercredi 26 septembre un dialogue direct avec la Corée du Nord, où le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui a rencontré son homologue nord-coréen à New York, va retourner en octobre après plusieurs semaines d'impasse sur la dénucléarisation.



Déjà tourné vers son nouveau sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Donald Trump a affiché un optimisme à toute épreuve lors de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, où il avait l'an dernier atteint l'apogée de son discours musclé contre Pyongyang en menaçant de "détruire totalement" la Corée du Nord.

"Je pense que nous trouverons un accord", "Kim Jong Un, un homme que j'ai appris à connaître et apprécier, veut la paix et la prospérité pour la Corée du Nord", a-t-il assuré devant le Conseil de sécurité, avant de dire, un peu plus tard, avoir reçu une nouvelle lettre "extraordinaire" de sa part.

Il a toutefois appelé le monde à appliquer les sanctions de l'ONU "jusqu'à ce que la dénucléarisation intervienne", "pour faire en sorte que ces progrès se poursuivent". "Certains pays violent déjà ces sanctions", a-t-il déploré, sans citer de noms.

Une nouvelle rencontre Trump-KIm

Washington accuse la Russie et la Chine de relâcher la pression. Et la Corée du Sud, alliée des États-Unis et en première ligne dans le rapprochement avec le Nord, verrait d'un bon oeil un allégement des sanctions pour encourager Kim Jong Un. "La Corée du Nord a quitté son long isolement de son propre chef", "c'est au tour de la communauté internationale de répondre positivement", a plaidé le président sud-coréen Moon Jae-in à l'ONU.



Lors du premier sommet historique Trump-Kim en juin à Singapour, l'homme fort de Pyongyang avait promis d'œuvrer à la "dénucléarisation complète de la péninsule coréenne". Mike Pompeo a ensuite engagé des négociations pour transformer cet engagement vague et ancien en un accord sur la "dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée" qu'il veut voir aboutir d'ici début 2021.



Mais ces discussions ont vite stagné : le secrétaire d'État est rentré bredouille d'une visite dans la capitale nord-coréenne en juillet, accusé qui plus est d'employer des méthodes de "gangster". Et son déplacement suivant, prévu fin août, avait été annulé par Donald Trump, contraint de reconnaître, pour la première fois, l'insuffisance de progrès concrets.



Depuis, une lettre de Kim à Trump et un troisième sommet intercoréen Kim-Moon ont permis de confirmer le spectaculaire réchauffement en cours après une année 2017 scandée par des menaces de guerre atomique. Donald Trump a annoncé cette semaine à l'ONU qu'il rencontrerait à nouveau Kim Jong Un prochainement, à une date et dans un lieu qui restent à préciser - "probablement un peu après" octobre, a dit Mike Pompeo à la chaîne américaine CBS.