Melania Trump : humiliée, bafouée et révoltée !

publié le 26/09/2018 à 13:16

Les scandales en tout genre, y compris d’ordre privé, s’amoncellent à la Maison Blanche. Résultat : rarement un couple présidentiel américain ne sera apparu aussi désuni. La parution prochaine du livre de Stormy Daniels ne devrait d’ailleurs pas aider à pacifier les rapports tempétueux entre Donald Trump et sa troisième épouse.



Dans "Full Disclosure", l’actrice de film X qui affirme avoir eu une liaison avec le milliardaire en 2006, alors qu’il était fraîchement marié avec Melania et juste père de son dernier fils Barron, revient en détails sur les circonstances de leur aventure et l’anatomie du magnat de l’immobilier. "C'est peut-être la relation sexuelle la moins impressionnante que je n’aie jamais eue", assurait Stephanie Clifford, de son vrai nom, le 12 septembre dernier sur la chaîne ABC.

L’humiliation de trop pour la First Lady de 48 ans qui entend ne plus rester cantonnée dans l’ombre de son mari. Jusque-là effacée, Melania Trump s’affirme désormais en opposition avec son époux. Preuve en est les récentes sorties et prises de position de l'ancienne mannequin d'origine slovène.

Des prises de position remarquées

Fin juin, en pleine polémique sur la séparation des familles d’immigrés clandestins pratiquée par l’administration Trump, elle se rend seule à la frontière mexicaine rencontrer des enfants sans-papiers. Plus récemment, elle soutient publiquement LeBron James, pourtant fustigé par son mari, après que la star du basket ait accusé le président des Etats-Unis de “diviser les Américains” sur CNN.



Bien que son visage demeure toujours aussi impassible, la femme bafouée semble cette fois bien en colère. Selon un énième livre de confidence d’une ancienne collaboratrice de la Maison Blanche, Melania Trump compterait même les minutes jusqu’à son divorce. En attendant, la Première dame se rendra seule cette année en Afrique, un continent que le président américain n'a encore jamais visité.