publié le 01/08/2020 à 02:10

Trois personnes âgées de 17, 19 et 22 ans ont été inculpés pour avoir piraté les comptes Twitter de nombreuses célébrités, le 31 juillet, a appris l'AFP de sources judiciaires. Les faits se sont produits le 15 juillet dernier.

L'adolescent de 17 ans, a été arrêté tôt ce vendredi à Tampa en Floride. Il est accusé d'être le cerveau du plus grand piratage de Twitter que le réseau social ait connu et d'avoir usurpé l'identité de nombreuses personnalités, dont l'ancien président Barack Obama, le patron de Tesla Elon Musk ou encore Joe Biden, candidat à l'élection présidentielle et d'avoir publié des messages en leur nom demandant aux victimes d'envoyer des bitcoins, une crypto-monnaie.

En une journée, il aurait récolté plus de 100.000 dollars. "Cette fraude massive a été orchestrée ici même dans notre arrière-cour", déplore le procureur Andrew Warren dans un communiqué.



Deux autres personnes arrêtées en Floride et au Royaume-Uni

Mais, dans la foulée, le Ministère américain de la Justice informe que deux personnes ont aussi été arrêtées. "Mason Sheppard, alias Chaewon, 19 ans, domicilié au Royaume-Uni, a été inculpé pour complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et accès intentionnel à un ordinateur protégé", détaille le texte. Nima Fazeli, alias "Rolex", 22 ans, d'Orlando, en Floride, est lui soupçonné d'avoir aidé et encouragé l'accès intentionnel à un ordinateur protégé.

"Il existe une croyance erronée au sein de la communauté des hackers criminels selon laquelle des attaques comme le piratage de Twitter peuvent être perpétrées de manière anonyme et sans conséquence", a déclaré le procureur américain David Anderson, officiant à Tampa, en Floride. "Je veux dire aux contrevenants potentiels, enfreignez la loi et nous vous trouverons", a-t-il lancé, cité dans un communiqué.