États-Unis : son gel hydroalcoolique prend feu, une femme gravement brûlée

publié le 08/09/2020 à 21:27

Au Texas, une mère de famille qui voulait allumer une bougie a fini à l'hôpital avec de sévères brûlures à cause de son gel hydroalcoolique. Aujourd'hui hospitalisée, elle se retrouve avec 18% de son corps brûlé, dont son visage.

Son amie raconte la scène sur Facebook. Kate Wise se trouvait dans sa chambre aux côtés de ses deux enfants quand elle a allumé une bougie. Elle s'était nettoyée les mains avec du gel hydroalcoolique au préalable. Et là, son bras a commencé à prendre feu. Elle a alors sauté et frappé la bouteille de gel, qui a "explosé comme une bombe" raconte son amie.

Kate Wise a rapidement été transférée en soins intensifs. Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances de ce départ de feu. La thèse du gel hydroalcoolique qui s'enflamme demeure plausible. Celui-ci est en partie composé d'éthanol, hautement inflammable.

Une cagnotte est ouverte en soutien à la victime et afin de l'aider à payer les frais médicaux. Sur la page de la cagnotte, on peut notamment lire que "le coronavirus a amené de nombreux produits dangereux dans nos rayons, beaucoup d'entre eux n'ont pas été correctement testés et ne sont pas sûrs".