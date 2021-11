États-Unis : qui est Eric Adams, ex-policier noir et nouveau maire de New York ?

Crédit : Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Eric Adams, le 1er novembre 2021 à New York

Ancien policier, antiraciste et noir... Eric Adams, a été élu ce mardi, maire de New York. Il s'agit là de l'aboutissement d'un parcours hors-norme pour cet enfant pauvre de Brooklyn, jeune délinquant devenu politicien à poigne du parti démocrate.

Le poste est réputé le plus périlleux après celui de président des Etats-Unis. De fait, le démocrate Bill de Blasio s'en ira le 31 décembre à des sommets d'impopularité bien qu'il soit, parvenu à sortir une ville de plus de huit millions d'habitants du chaos de la pandémie. Eric Adams, 61 ans, est seulement le deuxième maire noir de l'histoire de la capitale économique et culturelle des Etats-Unis, après David Dinkins (1990-93).

Dans les derniers jours de la campagne axée sur l'insécurité, cet ancien policier s'est engagé à être intraitable contre les crimes et délits dont les indicateurs sont passés au rouge en 2020. Eric Adams s'affiche aussi en dirigeant déterminé, défenseur des classes moyennes et populaires, en pointe contre les discriminations raciales. Rattaché à l'aile droite du parti démocrate, il se déclare également proche des milieux d'affaires de "Big Apple".

Un délinquant devenu policier

Eric Adams devrait avoir la main sur la plus importante force de police du pays (NYPD, 36.000 employés), dont il devra poursuivre les réformes, sans se mettre à dos son ancien corps d'origine puissant et syndiqué. Car le probable futur maire garde son ancien métier au cœur.

Il raconte ainsi depuis des années que, jeune délinquant de 15 ans, il s'était fait violemment interpeller et avait alors décidé de "changer le système de l'intérieur". Devenu policier lorsque New York était un coupe-gorge dans les années 1980, il y passe 22 années et atteint le rang de capitaine. En 1995, il fonde un syndicat qui se bat contre le racisme.

Sénateur de l'Etat de New York

Dans son histoire, la police new-yorkaise a souvent été accusée de fermer les yeux sur des agents violents, racistes et corrompus. Et elle fut encore montrée du doigt, y compris via des plaintes en justice, pour la répression de manifestations antiracistes du mouvement Black Lives Matter en 2020, après le meurtre de George Floyd par un policier blanc à Minneapolis.

Après avoir quitté la police en 2006, il est élu sénateur de l'Etat de New York, puis président de l'arrondissement de Brooklyn, tremplin vers la mairie de New York. Eric Adams est aussi fier d'être devenu végan en 2016 pour soigner son diabète et a écrit un livre de cuisine pour convaincre les Afro-Américains de faire de même.