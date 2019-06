publié le 27/06/2019 à 13:31

Les services de navigation en temps réel sont vite devenus indispensables à tous les conducteurs cherchant à éviter les embouteillages. Waze, Google Maps et autres GPS en ligne sont aujourd'hui dans toutes les voitures. Mais malgré leur étonnante précision et leurs mises à jour régulières, des failles existent.

Et c'est le célèbre service de Google qui a créé un embouteillage sans précédent cette semaine. Dans l'État du Colorado, une route a été bloquée par un accident. Les conducteurs se sont donc naturellement tournés vers Google Maps pour trouver un meilleur itinéraire, raconte The Denver Channel.

Mais alors qu'ils devaient rejoindre la Jackson Gap Road, l'application a décidé de faire traverser à tous les conducteurs un petit chemin bordant un champ, dans lequel la plupart d'entre eux se sont enlisés. En effet, ce chemin boueux avait subi des fortes pluies la veille.

Connie Monsees, une des conductrices, raconte sa mésaventure au média américain : "Je me suis dit : 'Il y a toutes ces autres voitures devant moi, donc ça doit aller'. Alors j'ai continué". Jusqu'au moment où sa voiture commence à s'enliser : "C'est à ce moment-là que j'ai pensé que c'était une mauvaise décision", dit-elle.

Impraticable et privée

Vue du ciel, c'est donc une file d'une centaine de voitures qui se sont retrouvées partiellement bloquées dans ce petit chemin, sans retour en arrière possible car bordé par un champ d'un côté et un fossé de l'autre. Mais surtout, en plus d'être impraticable, cette voie était privée.

Certaines voitures ont pu s'en sortir grâce à leurs quatre roues motrices, mais beaucoup sont restées piégées dans la boue. Connie, elle, a pu se dégager de cette situation et en a profité pour évacuer d'autres personnes dont les voitures étaient coincées.

Une situation qui entraîne beaucoup de questions : pourquoi Google les a-t-il fait passer par là ? Mais aussi, devenons-nous trop dépendants de nos smartphones ?

Selon Jayson Luber, spécialiste du trafic au Denver Channel, "Quand vous conduisez, Google Maps ne conduit pas. Google Maps n'est pas parfait. Vous devez savoir où vous allez et, si ça ne ressemble pas [à ce que l'application vous montre], vous devriez faire demi-tour et réessayer (...) Il vaut mieux trouver votre propre chemin en jetant un coup d'œil sur la carte".