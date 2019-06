Google Maps a désormais un compteur de vitesse, voici comment l'activer

publié le 13/06/2019 à 06:05

Pendant qu'Apple s'active pour rattraper le retard accumulé par son service de cartographie et de navigation Plans, qui sera bientôt doté d'un mode "street view" sophistiqué aux États-Unis, Google continue d'améliorer les fonctionnalités de Google Maps en s'inspirant de son concurrent Waze.



En plus d'identifier les radars, l'application GPS de Google Maps va désormais indiquer la vitesse réelle lors d'un déplacement en mode navigation comme le proposent les GPS classiques.

Lancée dans un quarantaine de pays, l'option commence à être proposée en France sur les appareils Android, explique le site spécialisé dans l'actualité des technologies 01Net. Mais elle n'est pas activée par défaut dans la dernière version de l'application.

Pour en profiter, il faut ouvrir l'application, le menu principal, puis se rendre dans les paramètres, puis dans les paramètres de navigation et activer le "Compteur de vitesse" dans les options d'itinéraire en voiture. L'outil s'activera alors automatiquement en mode navigation.



Par ailleurs, Google teste actuellement en Inde un système d'alerte permettant à l'utilisateur d'être informé lorsqu'un taxi effectue un détour lors d'une course afin de lutter contre les tentatives d'enlèvements et les arnaques aux touristes.