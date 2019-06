Google donne accès à des centaines de films piratés gratuitement

publié le 19/06/2019 à 17:04

Des blockbusters accessibles en quelques clics et sans avalanche de publicités pop-up. Une simple requête dans Google suffit pour accéder gratuitement à de nombreux films et séries à visionner en streaming, et parfois à télécharger, en toute illégalité.



La plateforme de stockage et de sauvegarde de fichiers Google Drive est utilisée par des pirates pour partager des films populaires, rapporte BFM Tech, confirmant une observation du spécialiste du numérique Tristan Mendès France sur Twitter.

Comme nous l'avons constaté avec une dizaine de films cultes, il est très facile d'accéder aux liens de visionnage ou de téléchargement depuis la page d'accueil de Google. Il suffit de taper le nom de l'oeuvre suivi de "Google Drive" dans le moteur de recherche pour voir s'afficher des liens redirigeant vers un lecteur vidéo ou un flux de téléchargement direct. Il est aussi possible de rajouter les extensions "MKV" ou "720p" dans la barre de recherche pour accéder à des flux en qualité Blu-Ray.

Des pirates détournent Google Drive pour partager des films Crédit : Capture d'écran

Tous les films ne sont pas accessibles par l'intermédiaire de cette méthode. Il s'agit pour l'essentiel des longs-métrages les plus célèbres. On retrouve ainsi la plupart des Star Wars, des Jurassic Park, des Harry Potter et des Avengers. Mais aucune trace de films comme Le Daim, Parasite ou Mektoub My Love. Sur Reddit, des groupes de discussion recensent les meilleures bibliothèques présentes dans Google Drive et sur d'autres plateformes de stockage.

Des internautes recensent les films disponibles sur Google Drive sur Reddit Crédit : Capture d'écran

Le phénomène n'est pas nouveau. Il y a deux ans, le site spécialisé Phonandroid mettait déjà en lumière ces pratiques dans un article intitulé "Google Drive est le nouveau The Pirate Bay" expliquant comment des internautes utilisaient de plus en plus le service de stockage de Google pour s'échanger des liens de téléchargement par l'intermédiaire de groupes privés pour faire face à la fermeture des principales plateformes de streaming illégal.



Les fichiers musicaux ne sont pas épargnés. De nombreuses plateformes de partage de fichiers hébergent des albums de façon illégale et les proposent en téléchargement direct depuis des années.



Google fait régulièrement le ménage parmi ces fichiers illégaux hébergés sur ses serveurs. La plupart des liens que nous avons observés étaient déjà introuvables quelques heures après. Mais les fichiers sont rapidement remis en ligne par des internautes. En France, le piratage de film est interdit et peut coûter jusqu'à 1.500 d'amende.