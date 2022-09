États-Unis : qu'est-ce que le "dirty soda", qui fait fureur chez les ados ?

C'est une drôle de boisson venue des États-Unis. Si vous voyez votre enfant, vos ados ou même vos petits enfants dans la cuisine en train de mélanger du coca, de la crème de coco, de la crème de vanille et du citron, surtout, ne paniquez pas, restez calme. Le jeune est juste en train de se préparer la boisson qui cartonne sur les réseaux sociaux : ce que nos amis américains appellent le "dirty soda", comprenez un soda sale.

Cette mixture a été créée dans l'Utah, à l'ouest des États-Unis, où 62% de la population est mormone et chez les mormons, pas d'alcool, pas de café, ni de thé. Alors on mélange du coca avec à peu près n'importe quoi. L'histoire aurait pu et aurait dû s'arrêter là, mais déflagration dans le monde merveilleux d'aujourd'hui : la chanteuse préférée des jeunes, Olivia Rodrigo, 1 milliard le stream, s'est fait prendre en photo avec un dirty soda et depuis c'est le buzz sur le net. Les recettes de dirty sodas sont en tête des recherches sur le réseau social TikTok.

Vous tapez "dirty soda" dans Google : 65 millions de résultats apparaissent. Toutes les télés américaines en parlent en boucle. Ils sont tous à fond, en goutent en direct sur les plateaux, avec le sens de la mesure qui caractérise les Américains.

Les Cyril Lignac locaux sont invités sur les plateaux, préparent tous leur recette de dirty sodas en direct. La boisson est partout et les nutritionnistes et les dentistes commencent à sérieusement s'arracher les cheveux.

